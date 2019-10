‘Compensatie NAM aan Groningers onvoldoende’

Veel Groningers die aardbevingsschade hebben geleden als gevolg van de gaswinning, kwamen niet uit de kosten met de vergoeding die zij daarvoor van de NAM hebben ontvangen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder ruim vijfhonderd gedupeerden in opdracht van de Tweede Kamer.

Het onderzoek is gehouden onder mensen die hun schade voor 31 maart 2017 meldden, en daarmee onder de ‘oude’ schaderegeling vielen. Zij kregen gemiddeld 9000 euro aangeboden door de NAM, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de gaswinning in Groningen, en gingen daarmee akkoord. Inmiddels is de NAM niet meer direct betrokken bij de schadeafhandeling.

Ruim zes op de tien deelnemers aan het telefonische onderzoek gaven aan dat het ontvangen bedrag eigenlijk niet toereikend was om alle schade te herstellen. Dat betekende in veel gevallen dat zij slechts met een gedeeltelijke reparatie genoegen namen (vier op de tien) of zelf geld bij moesten leggen (een kwart).

„Mensen werden ronduit onfatsoenlijk behandeld en gemangeld door procedures”, concludeert PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij wil dat gedupeerden die onder druk akkoord gingen alsnog de kans krijgen op een volledige schadevergoeding. Volgens SP’er Sandra Beckerman bevestigt het onderzoek „wat we al lang hadden kunnen en moeten weten”. Ook zij wil alsnog volledige compensatie.