„Compensatie investeerders Italiaanse banken”

De Europese Commissie en de Italiaanse regering zijn dichtbij een akkoord over een compensatiemaatregel voor investeerders in falende banken. Dat heeft EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit) bevestigd na afloop van een vergadering van de Eurogroep in Boekarest. „Wij zijn daarover in onderhandeling en ik hoop dat we spoedig een positief resultaat bereiken.”

Volgens ingewijden gaat het onder meer om Banca Populare di Vicenza, Veneto Banca en Banca Etruria. Die banken zouden kleine investeerders aandelen en obligaties hebben verkocht terwijl ze wisten dat die ‘giftig’ waren. De gedupeerden zouden straks een deel van hun verlies bij de Italiaanse staat kunnen terugvorderen.

Het akkoord tussen Brussel en Rome lijkt de indertijd door Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem fel bevochten zogenoemde ‘bail-in’-regel op de tocht zetten. Die regel betekent dat als een bank failliet gaat eerst de aandeelhouders worden aangesproken, dan de obligatiehouders en als laatste rekeninghouders met meer dan 100.000 euro. Deze EU-wet werd begin 2016 van kracht om te voorkomen dat de belastingbetaler moet opdraaien voor omgevallen banken.