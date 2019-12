Compensatie fiscus bij honderden ouders binnen

De meeste ouders van wie vaststaat dat zij recht hebben op compensatie wegens de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, hebben inmiddels geld ontvangen. Met een aantal mensen probeert de fiscus nog in contact te komen. Dat meldt minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer.

De fiscus heeft compensatie overgemaakt naar in totaal 280 gezinnen. Met 235 van die mensen is daarna nog contact geweest om na te gaan of zij het geld ook daadwerkelijk hebben ontvangen. Dat bleek in alle gevallen zo te zijn. De anderen konden nog niet worden bereikt.

In zeven andere gevallen is het niet gelukt compensatie te betalen, omdat van die mensen geen rekeningnummer bekend is bij de Belastingdienst. Daarnaast hebben 22 ouders in de zogenoemde CAF 11-zaak te horen gekregen dat zij geen recht hebben op compensatie.

De Belastingdienst probeert in contact te komen met de mensen die wel recht hebben op schadevergoeding, maar die nog niets hebben gekregen.

De afgelopen jaren zette de Belastingdienst van honderden, mogelijk zelfs duizenden mensen ten onrechte de kinderopvangtoeslag stop. Veel van die mensen kregen bovendien te maken met hoge terugvorderingen waardoor zij in grote financiële problemen kwamen.

De slepende affaire leidde vorige week tot het aftreden van verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel. Hij had eerder al toegezegd de mensen van wie nu al vaststaat dat zij benadeeld zijn, voor Kerstmis te compenseren. Hoekstra noemt het „van groot belang” dat zijn belofte wel wordt nagekomen.

De minister zegt zich te realiseren dat hij het leed van de gedupeerden niet volledig goed kan maken. „Wel hoop ik dat deze compensatie en de persoonlijke contacten met ouders een eerste stap vormen in het herstel van hun vertrouwen in de Nederlandse overheid in het algemeen, en in de Belastingdienst in het bijzonder.”

Een kerstactie van de SP voor gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag heeft 56.550 euro opgebracht. Van het geld zijn voor 370 gezinnen kerstpakketten samengesteld, maar niet het gehele bedrag is daarvoor benut, meldt de SP. Ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen zich de komende weken ook nog melden. Al het opgehaalde geld gaat naar de ouders zodat zij hun kinderen ook een fijne kerstvakantie kunnen bezorgen, aldus de SP. Een groep ouders begon de actie met steun van de SP.