Commissie wil beter plan veiligheid Defensie

Bij Defensie moet een verbeterd plan van aanpak voor de veiligheid komen. Dat stelt de visitatiecommissie-Verbeet, die de voortgang van het plan op verzoek van de Tweede Kamer in de gaten houdt. Defensie heeft deze suggestie echter niet overgenomen.

De commissie kwam dinsdag met haar eerste jaarverslag. Ze mist in het plan uit maart 2018 "meetbare doelen" en kijkt uit naar een verbeterd plan "dat beter aansluit bij de uitdagingen waar diverse defensieonderdelen voor staan".

Minister Ank Bijleveld zei dat het plan "in hoofdlijnen een richting" geeft. Het kan volgens haar worden aangepast aan nieuwe inzichten. "We komen niet met een nieuw plan omdat het niet gaat om plannen maken, maar om stappen te zetten." De commissie gaat de voortgang van het plan van aanpak de komende jaren in de gaten houden, maar blijft vinden dat "op grond van veiligheidskundige inzichten" een aangepast plan nodig is.

Het plan van aanpak kwam er na een aantal incidenten waarbij de veiligheid duidelijk tekort was geschoten. Veiligheid verbeteren is voor Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser een topprioriteit.

Volgens de commissie is veilig werken de norm bij de krijgsmacht. "De cultuur van veilig werken is beter dan verwacht", zei voorzitter Gerdi Verbeet bij de presentatie van het jaarrapport. Maar de middelen die militairen nodig hebben om hun werk veilig te doen "zijn echter niet altijd beschikbaar". De effecten van decennia van bezuinigingen zijn nog steeds goed te merken.

De afgelopen jaren is er weer meer geld voor Defensie. Maar het kost ook tijd om het extra geld uit te geven bijvoorbeeld omdat het lang duurt om nieuw materieel aan te schaffen. De commissie vindt verder ook dat "inzichtelijker" moet worden gemaakt hoe de 75 miljoen euro wordt uitgegeven die deze kabinetsperiode extra wordt geïnvesteerd in veiligheid.

Het aannemen van personeel duurt te lang en het snelle rouleren van militairen "werkt veilig werken niet in de hand", meent de commissie. Maar volgens Verbeet heeft Defensie "alles in handen om de komende jaren een enorme stap voorwaarts te zetten".