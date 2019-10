Commissie-Van der Staaij: Kort eindeloze lijst debatten in

De Tweede Kamer moet het mes zetten in de eindeloze lijst debatten. Als de Kamer niet binnen twaalf weken tijd vindt, moet zo'n debat maar vervallen, vinden de Kamerleden die zich over hun huisregels hebben gebogen.

Het zogeheten reglement van orde is aan modernisering toe, vindt de werkgroep die door de Kamer aan het werk was gezet. De Kamerleden, onder leiding van SGP'er Kees van der Staaij, willen verder onder meer het wekelijkse vragenuur levendiger maken en de grote vergaderzaal ontlasten.

De Kamer zoekt nu te vaak de plenaire zaal op, vinden Van der Staaij en co. Het zou beter zijn veel meer aan de specialisten van de fracties over te laten, die in de kleinere zalen samenkomen in commissies met ieder een eigen werkterrein.

Die commissies krijgen meer bevoegdheden en taken. Ook moeten hun debatten niet meer zo vaak verstoord worden doordat de Kamerleden naar de grote vergaderzaal worden geroepen om te stemmen.

Het bekendste moment van de vergaderweek van de Kamer, het dinsdagse vragenuur, kan volgens de werkgroep levendiger. Nu kan een Kamerlid een aantal vragen afvuren op een minister of staatssecretaris, die daarna de kans krijgt om te antwoorden. Als ze sneller en korter de beurt krijgen, zouden ze beter op elkaar kunnen reageren.

Over een flink aantal heikelere kwesties doet de werkgroep geen voorstellen. Sommige praktijken die het Kamerwerk hinderen, zoals de explosieve toename van het aantal moties, kunnen volgens de werkgroep niet worden aangepakt. Dat zou Kamerleden ook kunnen belemmeren op een moment dat ze die instrumenten wél nodig hebben. Alleen zelfbeheersing kan hier uitkomst brengen.

Over andere vraagstukken, zoals integriteitsregels en de verhouding met de Eerste Kamer, buigt de Kamer zich later.