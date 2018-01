Commissie: meer Nederlanders in EU-parlement

Nederland zou er eigenlijk drie zetels bij moeten krijgen in het Europees Parlement na de verkiezingen van mei volgend jaar, vindt de commissie Constitutionele Zaken van het parlement. Die is bovendien voorstander van een Europese kieslijst, zodat stemmen op een kandidaat uit een ander EU-land mogelijk wordt.

Het parlement telt nu 751 zetels, maar door de brexit vervallen de huidige 73 Britse plekken. De commissie stelt voor er 46 vrij te houden voor leden uit toekomstige EU-landen of kandidaten van pan-Europese kieslijsten, en de rest te verdelen over de overige 27 lidstaten.

Nederland telt nu 26 parlementariërs en zou er net als Italië drie zetels bij krijgen. Frankrijk en Spanje zelfs vijf. Dit zou de huidige oneerlijke verdeling corrigeren. Duitsland zit al op het maximum van 96. Voor bijna de helft van de lidstaten verandert er niets.

Het voltallige parlement stemt volgende maand over de voorstellen. Het zijn uiteindelijk de lidstaten die later dit jaar (unaniem) een besluit moeten nemen, ook over het plan voor een pan-Europese of transnationale kieslijst.