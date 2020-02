Commissie gaat schadeclaims Srebrenica beoordelen

Een onafhankelijke commissie gaat zich buigen over schadeclaims van nabestaanden van zo’n 350 Bosnische moslims die in juli 1995 werden vermoord na de val van Srebrenica. Nederlandse blauwhelmen hadden de mannen moeten beschermen, maar stuurden ze weg van hun compound. Ze werden daarop door de Bosnisch-Servische strijdkrachten meegenomen en gedood.

Het kabinet kondigde vorige zomer al een schadevergoeding aan voor de nabestaanden. Dat gebeurde nadat de Hoge Raad had bepaald dat de Nederlandse staat deels aansprakelijk is voor de dood van de mannen. De ministerraad heeft nu vastgesteld hoe die regeling er in grote lijnen uit komt te zien.

De details van de schaderegeling en de commissie die hem moet gaan uitvoeren, worden de komende weken verder uitgewerkt.