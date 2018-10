Commissie: ‘een enkele keer’ beïnvloeding WODC

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft „ een enkele keer” een onderzoek van het onafhankelijke Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) naar softdrugs „niet behoorlijk of onbehoorlijk” beïnvloed. Maar dat ingrijpen heeft geen negatieve gevolgen voor het onderzoek gehad.

Dat stelt de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de kwestie. „Het betrof incidenten die plaatsvonden onder hoge druk in een politiek gevoelig dossier”, aldus de commissie-Overgaauw. Het gaat om drie onderzoeken uit 2013 en 2014 naar softdrugs. De commissie heeft in totaal zestien voorvallen onderzocht.

Het WODC opereert onafhankelijk, maar is ondergebracht bij het ministerie van Justitie. Nieuwsuur bracht vorig jaar naar buiten dat er mogelijk sprake was van beïnvloeding. Daarop gaf minister Ferd Grapperhaus opdracht tot drie onderzoeken. De commissie onder leiding van vicepresident van de Hoge Raad, Jacques Overgaauw, moest onderzoeken of de rapporten kloppen en of er sprake is geweest van „onbehoorlijke beïnvloeding”.

In een geval probeerde een leidinggevende bij Justitie de onderzoeksopdracht bij een bepaald instituut te doen belanden. Hij slaagde daar niet in. Op een ander moment las een directeur van het ministerie mee met een vertrouwelijk concept, maar dat tastte de betrouwbaarheid van het rapport niet aan, aldus de commissie. In het derde geval waar de commissie kritisch over is, drong een medewerker van Justitie erop aan een passage uit het rapport te schrappen. De passage bleef echter gehandhaafd.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) komt met een uitgebreide reactie als alle onderzoeken klaar zijn. Hij vindt het belangrijk dat deze commissie concludeert dat „de inzet en de integriteit van de medewerkers van het WODC en het departement buiten twijfel staat”.

Overgaauw benadrukte dat zijn commissie alleen naar de kwaliteit van deze drie specifieke rapporten heeft gekeken, en wilde geen brede conclusies trekken over de afstand tussen het ministerie en het WODC. De vraag of het WODC onafhankelijker moet worden van het ministerie, moet worden beantwoord door een andere commissie. Haar rapport wordt nog voor het einde van het jaar verwacht.