Commissie bekijkt toekomst van arbeidsmarkt

Een speciale commissie gaat zich buigen over hoe het verder moet met de arbeidsmarkt. Het gaat dan om regels, wetten en belastingen die rekening houden met de veranderende arbeidswensen van mensen, maar ook om de toenemende invloed van robots en platforms zoals Uber en Deliveroo.

De commissie is ingesteld door minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), die woensdag zijn wetsvoorstel voor hervorming van de huidige arbeidsmarkt presenteerde. De experts onder leiding van Hans Borstlap, voormalig topambtenaar en oud-lid van de Raad van State, krijgen een jaar de tijd.

Dit kabinet neemt de nodige maatregelen om wat goed is, ook goed te houden, aldus Koolmees. „Maar op lange termijn hebben we misschien fundamentelere aanpassingen nodig om klaar te zijn voor de toekomst.” De commissie is gevraagd die aanpassingen vast te verkennen, „zodat we daar op tijd klaar voor zijn.”