„Commando’s terug na verklaring Kroon”

De verklaring van Marco Kroon over een geheime operatie in Afghanistan tien jaar geleden heeft er onlangs toe geleid dat Nederlandse commando’s zijn teruggehaald uit een missiegebied. Dat gebeurde uit veiligheidsoverwegingen. Dat meldt Nieuwsuur vrijdag.

In januari bracht Kroon naar buiten dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek doet naar hem, omdat hij een man zou hebben gedood tijdens een geheime missie in Afghanistan in 2007. Hij had Defensie daarvan een jaar eerder op de hoogte gesteld. Normaliter wordt zoiets direct na de operatie gemeld.

Een maand later bracht hij een uitvoerige verklaring over de zaak in het AD naar buiten. De Telegraaf meldde later dat voor de inlichtingenmissie een huis in de Afghaanse hoofdstad Kabul werd gebruikt als uitvalsbasis.

Bij het Korps Commandotroepen is onrust ontstaan over de verklaring van Kroon. Een aantal commando’s riep Kroon op om zich niet meer in media uit te laten over de zaak. Volgens Nieuwsuur heeft het ministerie van Defensie familieleden van uitgezonden commando’s telefonisch gerust moeten stellen.

Het ministerie van Defensie laat weten niet op de publicatie van Nieuwsuur te willen reageren.