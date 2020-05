Codewoord ‘masker 19’ voor hulp bij huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen door het noemen van een codewoord bij de apotheek aangeven dat ze hulp nodig hebben. Een apotheker zal na het horen van het codewoord ‘masker19’ het slachtoffer in contact brengen met hulporganisatie Veilig Thuis.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bevestigt berichtgeving hierover van NRC. Later vrijdag wordt het officieel bekendgemaakt.

De angst is dat het huiselijk geweld zal toenemen, omdat veel mensen in verband met de maatregelen tegen het coronavirus thuiszitten, maar daar is nog geen bewijs voor. In een aantal Europese landen zoals Frankrijk en Spanje wordt het codewoord op deze manier al met succes gebruikt.

Het ministerie, hulporganisatie Veilig Thuis en de bond van Nederlandse apothekers KNMP komen met de meldcode volgens NRC tegemoet aan een wens van veel hulpverleners. Het codewoord kan vanaf deze maand worden gebruikt.