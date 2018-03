De Belgische douane heeft vorige week 575 kilo cocaïne aangetroffen in twee containers met tegels. Die waren enkele weken daarvoor op verschillende tijdstippen gelost in de haven van Antwerpen.

Het containerschip was vertrokken uit Bilbao in Spanje. Het onderzoek naar de herkomst van de drugs is nog in volle gang, laat het Openbaar Ministerie weten.