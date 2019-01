Cocaïnevangst Antwerpse haven naar record

Ruim 50 ton cocaïne is vorig jaar in beslag genomen in de haven van Antwerpen. Dat is 22 procent meer dan in 2017 en een verzesvoudiging vergeleken met vijf jaar geleden. De drugs komen vooral uit Colombia, gevolgd door Brazilië, Ecuador en Suriname. Ze zouden een straatwaarde van 2,5 miljard euro vertegenwoordigen.

De douane nam ook meer andere drugs in beslag. Er werd vorig jaar 16,8 ton marihuana, 4,4 ton heroïne en 8 ton aan drugsgrondstoffen onderschept. Minister van Financiën Alexander De Croo, verantwoordelijk voor de douane, zei volgens de VRT dat de versterking van het drugsteam en investeringen in scanners hun vruchten afwerpen.