De Belgische douane heeft onlangs 273 kilo cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. De drugs werden aangetroffen in een container op een aangemeerd schip dat uit Suriname was vertrokken.

De container werd gecontroleerd na een risicoanalyse, meldt het Antwerpse Openbaar Ministerie. Het onderzoekt nu in welk land de cocaïne is geproduceerd en wat de bestemming was.