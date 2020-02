Coalitievorming Brabant met FVD kwelt CDA

Diverse CDA’ers hebben het afgelopen weekeinde hun zorgen geuit over de bereidheid van het CDA in Brabant om te verkennen of coalitie met daarin Forum voor Democratie mogelijk is.

Onder hen zijn onder meer de oud-Tweede Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier. Beiden keerden zich in 2010 faliekant tegen de gedoogcoalitie waarin CDA en VVD samenwerkten met de PVV van Wilders.

„Niet weer!”, twitterde Koppejan. „Heeft het CDA Brabant dan niets geleerd? En beseft het CDA niet dat zij iedere geloofwaardigheid als partij van de verbinding, van respect, van omzien naar elkaar en van waarden en normen verliest, als ze zich verbindt met Forum voor Democratie?” Ferrier uitte zich in soortgelijke bewoordingen.

Voormalige CDA-voorzitter Van der Kruijs in Brabant uitte zijn ongenoegen in een lokale krant. Hij stelt daarin dat FVD-leider Baudet racistische taal uitslaat en houdt zijn opvolgers voor dat ze niet moeten gaan normaliseren „wat die man zegt en twittert.” Oud-CDA-minister Hirsch Ballin, in 2010 eveneens principieel gekant tegen samenwerking met de PVV, liet maandag in de Volkskrant weten „erg bezorgd” te zijn. Hirsch Ballin zegt in overleg te zijn „met betrokken partijgenoten.”

De Brabantse vijfpartijencoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA viel eind vorig jaar uiteen. Het CDA vond het door het provinciebestuur voorgestane stikstofbeleid te rigoureus voor de boeren.

In Den Haag werden de provinciale CDA’ers en VVD’ers in Brabant scherp bekritiseerd door voorman Jetten van coalitiepartij D66. De CDA-kopstukken Hoekstra en De Jonge uit het kabinet benadrukten vrijdag dat het om een provinciale afweging gaat en dus geen Haagse kwestie is.