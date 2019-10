Coalitiepartijen: schrap toelatingstoets pabo

De vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer willen de toelatingstoetsen op de pabo schrappen. Op die manier hopen ze het lerarentekort tegen te gaan en het vak aantrekkelijker te maken. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie doen het voorstel woensdag tijdens een debat over leraren.

Voor mensen die de opleiding tot docent in het primair onderwijs willen volgen gelden momenteel nog bepaalde toelatingseisen. Afhankelijk van het vakkenpakket dat ze op de middelbare school hadden, moeten ze eerst een toelatingstoets voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek halen.

Alle coalitiepartijen willen nu van die toelatingstoetsen af. Dat is vooral voor de VVD nieuw. „Als mensen zó gemotiveerd zijn om de pabo te doen, moeten er geen belemmeringen worden opgeworpen”, zegt VVD-Kamerlid Rudmer Heerema in De Telegraaf. Voorwaarde voor de coalitie is wel dat eventueel kennisgebrek tijdens de opleiding wordt ingehaald.