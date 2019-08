Coalitiepartijen praten over begroting

De coalitiepartijen praten woensdagavond over de begroting voor volgend jaar. Er wordt vooral gesproken over koopkracht en lastenverlichting. Ook de woningmarkt is een punt van aandacht.

Volgens D66-voorman Rob Jetten merken „vooral lagere inkomens” nog te weinig van de positieve economische situatie. Daarvoor wil hij meer geld vrijmaken, maar een concreet bedrag noemde hij niet.

Zowel Jetten als CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma wil ook iets doen aan de moeilijke situatie op de woningmarkt. Jetten sprak zelfs van een „stille ramp voor starters”.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie hoopt volgend jaar wat te kunnen betekenen voor gezinnen met een smalle beurs.

Premier Mark Rutte (VVD) deed er het zwijgen toe bij het begin van het overleg, dat wordt gevoerd op het ministerie van Financiën.

Op een VVD-congres eerder dit jaar waarschuwde Rutte grote ondernemingen waarbij de „winsten tegen de plinten klotsen”. Als de stijgende winsten niet meer bij werknemers terechtkomen, komt lastenverlichting voor die bedrijven op losse schroeven te staan, aldus de premier. Daarmee doelde hij op een geplande verlaging van de vennootschapsbelasting. Ruttes coalitiepartners reageerden positief op die waarschuwing, dus dit zal ongetwijfeld in het overleg besproken worden.