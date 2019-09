Coalitiepartijen: geef gemeente meer zekerheid

Regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen dat gemeenten meer zekerheid krijgen over hun financiën, zodat bibliotheken, zwembaden, maar ook de jeugdzorg minder gevaar lopen. De huidige schommelingen in de bijdrage van het Rijk moeten verdwijnen.

Nu is het gemeentebudget afhankelijk van hoeveel het kabinet uitgeeft. Dat leidt momenteel tot grote tekorten en dus bezuinigingen in veel gemeenten, omdat het kabinet minder uitgeeft dan gedacht, constateren CU en D66.

Geeft het kabinet meer geld uit dan gepland, dan krijgen gemeenten ‘ineens’ meer geld. Maar wordt er landelijk minder uitgegeven, dan moeten ook gemeenten direct bezuinigen, zelfs met terugwerkende kracht. Alsof je in mei te horen krijgt dat je het jaar ervoor toch minder salaris krijgt, aldus de partijen. Zij vinden dat niet over één jaar, maar over een langere periode moet worden gekeken om zo grote schommelingen eruit te halen.

„Het is niet uit te leggen dat gemeenten moeten bezuinigen omdat het Rijk zó veel geld heeft dat het niet eens lukt om alles uit te geven. Dat als het kabinet geen JSF (straaljager) koopt, gemeenten minder kunnen doen voor mensen die zorg nodig hebben, kinderen die jeugdzorg nodig hebben en dak- en thuislozen die een dak boven hun hoofd nodig hebben’, vindt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

En D66-fractievoorzitter Rob Jetten zegt: „Voor het behoud van bibliotheken en zwembaden hebben gemeenten zekerheid nodig. Wij hebben geluisterd naar de lokale bestuurders die nu de noodklok luiden.”