Coalitiepartijen eens over belastingplannen

De coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over de belastingplannen voor volgend jaar. Dat is de uitkomst van het overleg dat donderdagavond tot laat werd gevoerd op het ministerie van Financiën. Over de precieze inhoud van de plannen wilden de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet veel kwijt. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad.

De afgelopen dagen hadden alle partijen de wens uitgesproken in ieder geval iets te doen voor de koopkracht van de lage en middeninkomens. „Het is nu aan de ministerraad, maar voor ons als coalitiefracties zit het werk er nu op”, zei D66-voorman Rob Jetten.

Jetten noemde de afgelopen dagen ook het bereikbaar maken van woningen voor starters als speerpunt, iets dat ook Pieter Heerma van het CDA nog eens onderstreepte. Ook op dit punt „ziet het er allemaal goed uit”, aldus Jetten.

„Met Prinsjesdag komt alles naar buiten”, zo verwoordde Heerma de slag om de arm die alle vier de partijleiders nog hielden.

De coalitie praatte lang door, ook omdat het belastingplan vrijdag voor goedkeuring naar de Raad van State moet worden gestuurd. Die deadline lijkt in ieder geval te worden gehaald.