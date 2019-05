Coalitiepartijen botsen hard over studielening

Regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie zijn hard met elkaar in aanvaring gekomen over de verhoging van de rente op de studielening. Ze verwijten elkaar over en weer een oncollegiale houding.

D66-Kamerlid Paul van Meenen herhaalde nog maar eens dat zijn partij tegen heug en meug met de renteverhoging heeft ingestemd. Dat plan kwam uit de koker van CDA en CU, benadrukte hij. Dat schoot CDA’er Harry van der Molen in het verkeerde keelgat. Onder de afspraak uit de kabinetsformatie staan de handtekeningen van alle vier de coalitiepartijen, ook die van D66, bracht hij in herinnering.

D66 keert zich tegen hogere rente studielening

Van Meenen maakte zich op zijn beurt boos over de gretigheid die hij bij CDA en CU bespeurt nu GroenLinks zich tegen het leenstelsel heeft gekeerd. Die oppositiepartij stond samen met D66 aan de wieg van de afschaffing van de studiebeurs, maar krabbelt nu terug.