Coalitiepartijen bijeen over begroting en nieuw steunpakket

De coalitiepartijen zijn woensdag op het ministerie van Financiƫn bijeen om verder te praten over de begroting voor volgend jaar en een nieuw steunpakket voor bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer zitten. Of over alle details al een akkoord kan worden gesloten, is onduidelijk. Ingewijden voorspellen wel dat het een lange zit kan worden.

Het huidige economische steunpakket loopt in oktober af. Bedrijven maakten er al minder gebruik van dan van het eerste noodpakket, een teken dat het in sommige sectoren beter gaat sinds aan het begin van de zomer veel van de coronamaatregelen werden opgeheven of versoepeld. Maar zolang er sectoren zijn die zwaar worden getroffen, zal enige mate van steun nodig blijven, vinden de regeringspartijen.

Over de begroting voor volgend jaar moet eind deze week een akkoord zijn bereikt, om de Raad van State voldoende tijd te geven om voor Prinsjesdag alle maatregelen te beoordelen. Formeel gezien staat dat los van de nieuwe steunmaatregelen, waarvan de kosten worden opgevangen door de staatsschuld te laten oplopen. Maar in de praktijk is het lastig de twee onderwerpen los van elkaar te zien, zeggen ingewijden.