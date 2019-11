„Coalitiedeal: álle ouders krijgen kinderbijslag”

Ouders met studerende kinderen onder de 18 krijgen vanaf komend jaar alsnog recht op kinderbijslag en het kindgebonden budget. Dat zijn de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie samen overeengekomen, meldt het AD.

Voor 16- en 17-jarigen die naar een hbo-instelling of de universiteit gaan, vervalt op dit moment het recht op kinderbijslag. Hetzelfde geldt voor mbo-studenten die nog geen 18 zijn en een stagevergoeding ontvangen of met een bijbaantje te veel verdienen.

In totaal gaat het om circa 38.000 kinderen voor wie ouders straks toch ruim 1250 euro per jaar per kind aan kinderbijslag zullen krijgen. Voor gezinnen met een lager inkomen komt daar nog een bedrag bovenop via het kindgebonden budget. Deze toeslag bedraagt maximaal 97,17 euro per maand voor één kind en hangt behalve de hoogte van het inkomen ook af van de gezinssamenstelling.

De 54 miljoen euro die de maatregel kost, willen de coalitiepartijen betalen door de kinderbijslagbedragen komend jaar niet te laten stijgen.