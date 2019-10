Coalitie wil raad stikstofcommissie volgen

De regeringscoalitie wil per natuurgebied kijken wat voor maatregelen er nodig zijn om het stikstofprobleem aan te pakken. Daarmee neemt zij de adviezen van de commissie-Remkes grotendeels over, laten Haagse bronnen weten. De coalitiepartijen zijn het eens en rekenen erop dat het kabinet vrijdag uitsluitsel kan geven.

De regeringspartijen overlegden vrijdagavond op het ministerie van Landbouw over een oplossing voor de stikstofproblematiek. „We hebben gewikt en gewogen en nu mag de ministerraad morgen beslissen”, zei Klaas Dijkhoff, de leider van de VVD in de Tweede Kamer, na afloop. Ook zijn D66-collega Rob Jetten beaamde dat „de ministerraad het morgen verder gaat afronden”.

Dijkhoff leek erop te zinspelen dat er geen algemene maatregelen komen die overal gelden, zoals een algehele verlaging van de snelheid op autowegen, maar maatwerk. „Je moet natuurlijk wel heel goed kijken wat waar helpt en welke impact iets in een bepaald gebied heeft.” Hij denkt dat er genoeg oplossingen zijn bedacht om „dingen vlot te kunnen trekken”.

Ook Jetten sloeg na afloop van het coalitie-overleg een tevreden toon aan. Hij denkt „dat we vanavond goede stappen hebben gezet”. Ook landbouwminister Carola Schouten, die het voortouw heeft in het stikstofvraagstuk, stelde vast dat er „heel hard is gewerkt en hele mooie stappen zijn gezet”.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie volgen Remkes niet alleen in diens voorkeur voor gerichte maatregelen om specifieke gebieden te ontzien. Ze willen het ook weer mogelijk maken om extra stikstofuitstoot te ‘salderen’. Wie bijvoorbeeld een huis bouwt, zou de extra stikstof die de werkzaamheden opleveren, kunnen compenseren. Bijvoorbeeld met maatregelen om minder stikstof uit te stoten als het huis eenmaal wordt bewoond.

Dat zou vooral een oplossing kunnen zijn voor kleinere bouwprojecten.