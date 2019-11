Coalitie wil ambassade in Armenië

Nederland moet een ambassade vestigen in Armenië, vindt CU-Kamerlid Joël Voordewind, die voor dit plan de steun heeft van de andere coalitiepartijen.

Voordewind dient donderdagavond, in het Kamerdebat over de begroting van Buitenlandse Zaken, een amendement in om geld vrij te maken voor deze ambassade. Structureel kost dat zo’n 2 miljoen euro.

Momenteel heeft Nederland in allerlei landen in de Kaukasus ambassades, zoals in Georgië en Azerbeidzjan, maar niet in Armenië, de oudste christelijke natie ter wereld. Voordewind: „Natuurlijk, het is maar een klein land. Maar hiermee geven wij Armenië een steun in de rug na de fluwelen revolutie van twee jaar geleden. De nieuwe regering aldaar bestrijdt corruptie, misdaad en onderdrukking en de handel is er de afgelopen jaren verdubbeld. Met behulp van de ambassade kunnen we werken aan nauwere banden tussen Nederland en Armenië, waar beide landen van kunnen profiteren.”