'Coalitie wil 100 vluchtelingen uit Moria naar Nederland halen'

De coalitiepartijen willen dat Nederland honderd mensen uit het afgebrande kamp Moria naar Nederland haalt. Het gaat om vijftig alleenstaande minderjarige asielkinderen (amv's) en vijftig kwetsbare vluchtelingen uit gezinnen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben dat afgesproken na urenlang overleg, meldden ingewijden.

De fractievoorzitters wilden na hun overleg niet in details treden. "We zijn in ieder geval uit die kamer en het was een goed gesprek", zei VVD-voorman Klaas Dijkhoff.

Er is afgesproken dat deze honderd vluchtelingen afgaan van de vijfhonderd vluchtelingen die jaarlijks via het programma van de Unhcr naar ons land worden gehaald. Maar omdat er voor dit jaar al afspraken zijn gemaakt met de UNHCR over de vluchtelingen, zal het aantal van het toekomstige quotum worden afgetrokken. Volgens die afspraken neemt Nederland elk jaar vijfhonderd vluchtelingen op.

Ook is afgesproken dat het begin van de asielprocedure wordt versneld. Er komen ook maatregelen om de overlast van asielzoekers in te perken. Asielzoekers die de wet overtreden, kunnen sneller het land worden uitgezet. De straf voor mensensmokkel gaat omhoog.

Er staat om 18.00 uur nog een debat gepland met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) en minister Sigrid Kaag, die over noodhulp gaat. Dan worden de details van het akkoord officieel bekend.

Het opvangkamp op het Griekse eiland Lesbos brandde woensdag bijna helemaal af.