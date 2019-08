Coalitie vraagt maandelijkse rapportage CBR

De vier coalitiepartijen willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de Tweede Kamer maandelijks informeert over de stand van zaken bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dat blijkt uit Kamervragen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie naar aanleiding van de nieuwe problemen bij het CBR.

Donderdag werd bekend dat het CBR de medische gegevens van zeker 71 personen in verkeerde digitale dossiers heeft gezet. Al jarenlang kampt het CBR met grote problemen, vooral met het verlengen van rijbewijzen van ouderen en mensen met een medische aandoening die de rijvaardigheid mogelijk beïnvloedt. Sinds februari dit jaar staat het CBR onder verscherpt toezicht. Het geblunder met persoonlijke gegevens is voor de partijen de druppel.

Ze vragen om een maandelijkse voortgangsreportage over het CBR „met de kerncijfers, zoals alle termijnoverschrijdingen bij verleningen en keuringen”. Daarnaast eist de Kamer inzicht in de omvang van het probleem en wil het weten of het is aangekaart bij de Autoriteit Persoonsgegevens.