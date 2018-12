Coalitie vindt uitweg in Siriz-debat

Na een Kamerdebat van dinsdagavond over onder andere Siriz is de lucht in de coalitie voorlopig weer geklaard.

De regeringspartijen D66 en VVD gaan er mokkend mee akkoord dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) de organisatie tegen de wens van een Kamermeerderheid in toch laat meedoen aan de aanbestedingsronde van het ministerie voor hulpinstellingen die keuzebegeleiding bieden aan onbedoeld zwangere vrouwen. Siriz behoort daarmee tot de clubs die vanaf 1 april 2019 in aanmerking komen voor een meerjarig subsidiecontract.

ChristenUnie en CDA moeten op hun beurt dulden dat Blokhuis van D66 en VVD nog wel een extra rondgang moet maken langs alle organisaties die zich voor die datum bij het ministerie hebben gemeld als gegadigden voor een subsidie. Tijdens die gesprekken wil de bewindsman afspreken hoe zij zich in het maatschappelijk debat voortaan zullen uiten over de keuzemogelijkheden van een onbedoeld zwangere vrouw.

In de subsidievereisten heeft de CU-staatssecretaris al laten vastleggen dat de keuzebegeleiding moet worden geboden met oog voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en met de keuzevrijheid van de vrouw als uitgangspunt. Om tegemoet te komen aan D66 en VVD wil hij met de aanbieders van keuzehulp ook nader afspreken dat hun maatschappelijke uitingen over onbedoelde zwangerschappen, net als de keuzebegeleiding zelf, uitgebalanceerd en evenwichtig zijn.

Balans

„Een organisatie mag zich in het publieke debat voor of tegen iets uitspreken, maar het moet in balans zijn”, aldus de bewindsman. „Alle kanten van de zaak moeten worden belicht.” Hij verduidelijkte verder dat elke keuzehulporganisatie in het maatschappelijk debat zijn idealen kracht mag bijzetten, „zolang er niet eenzijdig wordt gepleit voor één bepaalde oplossingsrichting.”

Bij diverse partijen overheerste na afloop ongenoegen over de uitkomst van het debat. PvdA en GroenLinks blijven erbij dat Blokhuis als eis had moeten stellen dat Siriz pas subsidie kan krijgen als de organisatie eerst alle banden verbreekt met de VBOK. De SGP vindt de extra gespreksronde overdreven. „Siriz wordt gemuilkorfd in haar vrijheid van meningsuiting”, zei SGP-leider Kees van der Staaij.

Wat de afspraken met de keuzehulpaanbieders concreet behelzen, moet blijken over een aantal weken, als Blokhuis de Kamer schriftelijk over de uitkomst van de gesprekken informeert.

Spectrum

Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk noemde het woensdag desgevraagd goed dat de kwaliteitseisen die worden gesteld aan keuzehulpgesprekken eindelijk zijn vastgelegd. „Wat ons betreft moeten diezelfde criteria ook voor huisartsen op papier worden gezet.” Siriz werkt vanuit christelijke waarden, hecht veel belang aan de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven en staat voor een objectief hulpverleningsproces, stelt de bestuurder. „Wij bespreken in de keuzehulpgesprekken het volledige spectrum aan keuzemogelijkheden en spreken geen eenzijdige voorkeur voor één bepaalde oplossingsrichting uit. Vanzelfsprekend willen we dat in andere uitingen ook niet doen.”

Zoutendijk wijst er verder op dat Siriz de eigen verantwoordelijkheid van de vrouw die in een noodsituatie verkeert, respecteert, evenals die van haar eventuele partner. „Vrouwen die kiezen voor abortus bieden we desgewenst nazorg. We laten hen niet in de steek.” Siriz zal haar waarden met volle overtuiging blijven uitdragen, aldus Zoutendijk. „We werken graag samen, met organisaties en personen die deze waarden onderschrijven, alsook met andersdenkenden.”