Coalitie vindt tussenoplossing in Siriz-debat

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het dinsdagavond voorlopig eens geworden over de stappen die staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) nog moet zetten, voordat definitief duidelijk is of Siriz in aanmerking komt voor overheidsbekostiging.

Blokhuis gaat geen extra subsidievereisten meer toevoegen aan de voorwaarden die hij al eerder had opgesteld. Die criteria zijn onder meer dat de keuzehulp niet sturend mag zijn en dat de aanbieders ervan hun waarden niet mogen opdringen aan de cliënten. De keuzebegeleiding mag bovendien alleen worden bekostigd uit overheidsgeld. Het voor dat doel aanwenden van donaties die afkomstig zijn van gelieerde organisaties is niet toegestaan.

D66 en VVD drongen er twee weken terug op aan dat keuzehulporganisaties niet zouden mogen meedoen met activiteiten die de samenleving moeten overtuigen van hun waarden over ongeboren leven. Voor Siriz zou dat kunnen betekenen dat de instelling geen medeorganisator van de Week van het Leven meer zou mogen zijn. Dinsdagavond pasten de twee de formulering van hun eis enigszins aan: keuzehulporganisatie mogen in hun maatschappelijke uitingen over onbedoelde zwangerschappen niet eenzijdig één oplossingsrichting belichten, omdat dat afbreuk zou kunnen doen aan een objectief hulpverleningsproces.

Blokhuis zei met dat verzoek wel te kunnen leven. Hij zei de eis van D66 en VVD zo op te vatten dat keuzehulporganisaties wel uiting mogen blijven geven aan hun overtuiging en zich in het publieke debat wel voor of tegen iets mogen blijven uitspreken, mits hun uitingen maar voldoende „in balans” zijn.

Het is de bedoeling dat de subsidies vanaf 1 april volgend jaar zullen worden verstrekt. Blokhuis stelde dinsdagavond voor dat hij voor die tijd „kritisch en indringend” zal spreken met al de keuzehulporganisaties die zich dan als gegadigden voor de subsidie bij het ministerie hebben gemeld over de vraag hoe zij die balans gaan bewaken. Met dat voorstel stemden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in.

PvdA en GroenLinks blijven ontevreden. Zij vinden dat Blokhuis als eis had moeten stellen dat Siriz pas subsidie kan krijgen nadat de organisatie alle banden heeft verbroken met de VBOK. De SGP vindt de extra gespreksronde overdreven. De partij vindt dat Siriz wordt gemuilkorfd in haar vrijheid van meningsuiting.