„Coalitie verdeeld over hulp Afrika”

Naar aanleiding van het advies aan het kabinet om vanwege de coronacrisis 1 miljard euro uit te trekken voor kwetsbare landen in onder meer Afrika, is „een gevecht” in de coalitie begonnen.

Dat meldt De Telegraaf. De VVD, de grootste coalitiefractie, is tegenstander van meer geld voor ontwikkelingssamenwerking. De partij wil er „geen cent bij.”

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) adviseerde het kabinet onlangs om, in het kader van de coronacrisis, 1 miljard euro vrij te maken voor het lenigen van acute noden in de armste landen en voor de armste groepen. Dat geld zou uit de algemene middelen moeten komen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking is gekoppeld aan het Bruto Nationaal Inkomen. „Het regeerakkoord is helder”, zegt VVD-Kamerlid Weverling in De Telegraaf. „Als ons inkomen daalt, moet ook het budget voor ontwikkelingshulp omlaag. Ons uitgangspunt is: nul euro erbij.”