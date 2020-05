Coalitie verdeeld over advies voor extra coronahulp aan Afrika

De coalitiepartijen zijn verdeeld over een advies om 1 miljard euro uit te trekken voor extra hulp aan Afrika om het coronavirus te bestrijden. De VVD voelt er weinig voor.

„Het staat niet op mijn lijstje”, zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff maandag. Zijn collega Rob Jetten van D66 wil het advies wel opvolgen. „Ik zou het echt heel verstandig vinden als Nederland dat wel doet.”

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) waarschuwde twee weken geleden dat de coronacrisis in Europa niet voorbij zal gaan zolang het virus in arme landen in bijvoorbeeld Afrika blijft voortwoekeren.

Het economisch herstel zal zich pas doorzetten als het virus overal is beteugeld, denkt de AIV. Die wijst er in zijn rapport ook op dat de migratie naar Europa zal toenemen door de coronacrisis.

Tijdens de komende onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar moeten de coalitiepartijen een besluit nemen. De gesprekken daarover vinden de komenden weken plaats.

De AIV vindt niet dat het geld moet komen uit het budget van Ontwikkelingssamenwerking omdat anders lopende hulpprojecten in gevaar komen. En de begroting van het departement dreigt door de economische crisis omlaag te gaan.

De begroting van minister Sigrid Kaag is afhankelijk van het nationaal inkomen. Haar begroting stijgt of krimpt met de ontwikkeling van de economie, is afgesproken in het regeerakkoord.

Maar voor de ChristenUnie is het „belangrijk dat het huidige budget gehandhaafd blijft”. Ontwikkelingssamenwerking moet volgens de kleinste coalitiepartij niet als enige ministerie opdraaien voor de kosten van de crisis, terwijl het Rijk extra geld leent om andere kosten te dekken.

Als Kaag een miljard extra moet uitgeven aan coronahulp aan kwetsbare landen, moet het regeerakkoord worden aangepast. Het CDA lijkt niet negatief tegenover zo’n aanpassing te staan, meldde De Telegraaf.