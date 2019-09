Coalitie: troonrede hoopvol en realistisch

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn tevreden over de troonrede. Volgens VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff blijkt eruit dat „er reden is tot optimisme”, zij het „niet tot jubelen”. „Het gaat de goede kant op.” Ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten vond de troontrede „optimistisch met een vleugje realisme”.

CDA-fractieleider Pieter Heerma noemde de toespraak van de koning „een mooie troonrede”. De constatering van de vorst dat Nederland een land is van „het brede midden” sprak hem aan. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers sprak van een „hoopvol en realistisch verhaal”.

Heerma prijst het kabinet omdat dat via extra lastenverlichting de koopkracht van de middeninkomens wil bijspijkeren. Ook de investeringen in met name volkshuisvesting juicht hij toe. Volgens Heerma gaat het economisch heel goed met Nederland, maar is het zaak om ervoor de blijven zorgen dat dat zo blijft. Het kabinet doet dat door te blijven investeren, zei hij. Jetten wees op de bedreigingen voor de Nederlandse economie, zoals de brexit en handelsconflicten.

Ook Segers prijst de extra uitgaven en belastingverlagingen. Hij onderstreept dat het kabinet over koopkracht geen harde beloftes kan doen omdat niemand in de toekomst kan kijken. „Maar wat je wel kunt doen is de lasten verlichten.”

Dijkhoff erkende dat de VVD deels andere keuzes maakt dan een jaar terug, toen ze bijvoorbeeld pleitte voor het afschaffen van de dividendbelasting. Volgens hem moet een partij altijd blijven nadenken over haar standpunten. „Anders doe je de mensen tekort.”