Coalitie streeft naar stikstofbesluit vrijdag

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen donderdagavond bijeen met de bedoeling een gezamenlijk besluit te nemen over de aanpak van de stikstofproblematiek.

Haagse bronnen zeggen dat het kabinet ernaar streeft vrijdag na de ministerraad met een reactie te komen op het advies van de commissie-Remkes, die zich recent over het stikstofprobleem boog. Maar voor het kabinet een besluit kan nemen, moeten de coalitiepartijen het eens worden. En de onderlinge verschillen blijven groot.

Volgens het AD is het kabinet voornemens het advies van de stikstofcommissie voor een groot deel over te nemen. Ingewijden zeggen dat de coalitie kijkt naar het verlagen van de maximumsnelheid op bepaalde wegen. Wat betreft het krimpen van de veestapel wordt gericht gekeken naar boerderijen die naast natuurgebieden liggen, tevens op advies van Remkes. Maar de echte knoop over de eerste maatregelen is nog niet doorgehakt.

Remkes zelf hamert erop „meteen, nu” te beginnen. „Dat is de belangrijkste boodschap”, benadrukte hij in de Tweede Kamer tijdens een toelichting op zijn adviezen. Hij erkent dat het een gecompliceerd proces is. De oplossing kan van streek tot streek enorm verschillen omdat ook de gevolgen van de maatregelen steeds anders kunnen zijn.

Remkes zei dat er een stevige inspanning nodig is door provincies om veehouderijen die teveel uitstoten, in kaart te brengen. Maar dat hoeft geen eeuwen te duren.

Hij waarschuwde voor de tendens in de huidige discussie, waarbij „de ander het moet doen”. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid, aldus Remkes. Eerder spoorde hij partijen al aan politieke geschillen aan de kant te zetten en „over de eigen schaduw heen te stappen”.