Coalitie sluit meer geld voor leraren niet uit

Het onderwijs moet eerst maar eens de 460 miljoen euro extra van het kabinet uitgeven om het lerarentekort terug te dringen. Daarna kan altijd nog weer gekeken worden naar extra geld, aldus de coalitiepartijen.

De grootste onderwijsbond AOb zette de eerder afgeblazen staking zondag toch weer op de agenda, terwijl de bonden net een akkoord hadden bereikt met het kabinet. Dat de leraren niet structureel flink meer geld krijgen voor salarisverhoging, was tegen het zere been van de achterban.

Als het aan de coalitiepartijen ligt, verandert de draai van de vakbond niet direct iets, maar de partijen laten de optie om meer geld bij te leggen wel open.

„Er valt met mij altijd te praten over geld in de toekomst, maar laten we eerst deze 460 miljoen goed besteden”, zei D66-leider Rob Jetten. „Laten we eerst dit geld uitgeven om te kijken hoever we daarmee komen”, stelt VVD’er Klaas Dijkhoff voor.

„Ik hoop dat na het moment van staking in het onderwijsveld ook het moment van bezinning komt, waarin ze zien dat er heel goede afspraken liggen die de problemen gaan oplossen”, verklaarde Pieter Heerma, fractievoorzitter van het CDA.