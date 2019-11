Coalitie ruziet over extra geld onderwijs

De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ruziet over extra investeringen in het onderwijs voor de komende kabinetsperiode.

Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor het komende jaar. Aanleiding is de 460 miljoen euro die het kabinet wil uittrekken om het lerarentekort weg te werken. Het overgrote deel daarvan is eenmalig geld.

GroenLinks en SGP hebben een motie ingediend waarin staat dat dit eenmalige geld in de komende kabinetsperiode een structureel karakter moet krijgen. D66 gaat deze motie steunen, zo liet Kamerlid Van Meenen direct weten. Waarschijnlijk gaat ook de ChristenUnie ermee akkoord.

VVD en CDA voelen daar helemaal niets voor het vastleggen van onderwijsuitgaven voor de komende kabinetsperiode. Dat is „vals en onverstandig”, zo poneerde VVD-Kamerlid Heerema. Zijn CDA-collega Rog voegde zijn GroenLinks-collega Westeveld toe: „U hangt de slingers vast op maar weet niet hoe u die gaat betalen.”

Westerveld stelde daar tegenover dat de politiek zich in sommige gevallen wel degelijk uitlaat over uitgaven in de komende karen. Ze wees op het streven van de regeringspartijen om in de toekomst toe groeien naar de NAVO-norm dat 2 procent van het bruto binnenlands product aan Defensie besteed moeten worden.

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wees er met zoveel woorden op dat het werkveld ook een keer tevreden moet zijn: „Er is geen sector geweest waar de gemiddelde salarisstijging 9,5 procent was.”