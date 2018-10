Coalitie prijst klimaatplannen

De regeringspartijen zijn ingenomen met de klimaatplannen van het kabinet. D66 en de ChristenUnie zien vooral daadkracht en vaart, terwijl VVD en CDA daarin realiteitszin en voorzichtigheid lezen.

Minister Wiebes (Klimaat) deed vrijdag uit de doeken wat het kabinet wil met de voorstellen van de bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die onderhandelen over het akkoord.

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie vindt dat Wiebes „duidelijk koers” kiest. „Daarmee nemen we verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen.”

Haar D66-collega Rob Jetten is tevreden dat „we niet langs de zijlijn blijven staan.”

Kamerlid Agnes Mulder (CDA) is „tevreden dat de plannen van de klimaattafels op een aantal punten zijn bijgestuurd. Dat biedt een realistisch kader.”

Volgens Mulder moeten de plannen „voor iedereen draagbaar, haalbaar en betaalbaar” zijn, volgens VVD’er Dilan Yesilgöz „behapbaar”. „Goed dat het kabinet de tafels daarvoor richting geeft.”

Wiebes stemde de linkse oppositie niet tevreden. GroenLinkser Tom van der Lee vindt de plannen vooral te weinig concreet. Ook PvdA’er William Moorlog is kritisch: „Het kabinet noemt nu een paar maatregelen die ze niet gaan doen, maar de grote vraagstukken liggen nog steeds op tafel en de klok tikt.”

SP-Kamerlid Sandra Beckerman spreekt van „een ongelofelijk vage brief.”

Het kabinet is voor de industrie een stuk strenger dan voor huishoudens, waar het gaat om verduurzaming.

De industrie moet vele miljarden investeren om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen. Bedrijven geven volgens minister Wiebes aan dat zij 1 miljard euro per jaar aan investeringen niet zullen terugverdienen. Daarvan zullen zij zelf hun „fair share” moeten opbrengen, aldus de bewindsman.

Voor burgers is het kabinet milder. Zij krijgen geen verplichting opgelegd om bijvoorbeeld hun huis energiezuiniger te maken. Mensen moeten daartoe worden verleid, door het makkelijker en aantrekkelijker te maken. Een verhoging van de belasting op gas is bespreekbaar, in ruil voor een lagere stroomtaks, maar dan wel beperkt. En dat mag geen „straf” worden voor mensen die geen geld hebben voor verduurzaming.

Om meer mensen in een elektrische auto te krijgen denkt het kabinet in de eerste plaats aan belastingmaatregelen.

Die kunnen het aantrekkelijker maken om voor zo’n wagen te kiezen.