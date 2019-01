Coalitie praat verder over kinderpardon

De coalitiepartijen zoeken maandag verder naar een oplossing voor het kinderpardon. Voor woensdag willen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een oplossing hebben gevonden. Op die dag debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.

Maandagmorgen is er tijdens het wekelijkse coalitieoverleg geen uitweg gevonden. „Ingewikkeld”, wilde premier Mark Rutte alleen kwijt na het gesprek. Hierna was er overleg van de fractievoorzitters met staatssecretaris Mark Harbers (Asiel). Het is een „continu proces”, wilde Gert-Jan Segers (ChristenUnie) erover alleen kwijt.

De fractiespecialisten van de vier partijen voeren maandag ook nog weer overleg. Afgelopen zaterdag was er ook al contact tussen deze Kamerleden over de kwestie. Als het op het debat van woensdag moet aankomen is de kans op ongelukken groot, aldus een ingewijde.

De spanning in de coalitie is hoog opgelopen omdat het CDA nu ook voorstander is van versoepeling van het kinderpardon. De christendemocraten hebben zich daarmee aangesloten bij D66 en ChristenUnie. Daardoor staat de VVD alleen. Die wil vasthouden aan het regeerakkoord.

Joël Voordewind van de ChristenUnie deed er na de draai van het CDA nog een schepje bovenop door te eisen dat er direct een einde komt aan het uitzetten van asielkinderen. Hij wees daarbij op de nieuwe „politieke realiteit” en kreeg steun van CDA en D66. Harbers zei vorige week in de Kamer daar niet aan te denken.

Een voorstel eind vorige week van CDA, D66 en ChristenUnie om de VVD tegemoet te komen door onder meer extra te investeren in de IND en snellere asielprocedures werd door de VVD resoluut van de hand gewezen als veel te weinig. Een oplossing is ver weg, zei Harbers vrijdag.

De staatssecretaris van VVD-huize heeft de commissie-Van Zwol ingesteld om het functioneren van het kinderpardon te onderzoeken. Die komt medio juni met een rapport. Harbers wil de conclusies daarvan afwachten voor hij mogelijk aan het kinderpardon gaat sleutelen.