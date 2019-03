„Coalitie neigt toch naar CO2-belasting voor bedrijven”

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overwegen serieus toch een belasting in te voeren voor bedrijven die veel CO2 uitstoten. Een stap in die richting wordt waarschijnlijk woensdag al gezet, in reactie op de doorrekeningen van het voorlopig klimaatakkoord door de planbureaus die ook woensdag worden gepresenteerd.

Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS.

Uit die doorrekeningen zou onder meer blijken dat de industrie nog te weinig bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelstelling van 49 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990. Tot nu toe vond de coalitie een heffing niet nodig, maar werd gekozen voor een minder vergaande variant.