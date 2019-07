Coalitie lijkt zeker van voorzitterschap Eerste Kamer

De Eerste Kamer kiest dinsdag een nieuwe voorzitter. Een viertal heren heeft zich kandidaat gesteld; twee uit de coalitie (VVD en D66) en twee uit de oppositie (FVD en GroenLinks).

De post die Ankie Broekers-Knol tot voor kort bekleedde, geldt als eervol. De voorzitter is niet alleen het gezicht van de Senaat, maar zit ook de Verenigde Vergadering van beide Kamers voor. Een bekend voorbeeld hiervan is Prinsjesdag, waarbij de voorzitter na de troonrede „Leve de koning!” roept.

De nieuwe voorzitter wordt in meerdere stemrondes verkozen, ervan uitgaande dat geen enkele kandidaat direct een meerderheid van de stemmen behaalt. In de tweede ronde dingen alle kandidaten nog steeds mee naar de positie van voorzitter.

Pas in de eventuele derde ronde vallen er personen af; alleen de twee kandidaten met de meeste stemmen in de tweede ronde gaan door.

Kandidaten

De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld:

Toine Beukering (FVD). De kans dat oud-generaal Beukering de Senaat mag gaan leiden, is bijzonder klein. Zo mist hij parlementaire ervaring, een van de vereisten. FVD hoopt waarschijnlijk op de steun van PVV en SGP.

Jan Anthonie Bruijn (VVD). Bruijn, hoogleraar Immunopathologie, gooit hoge ogen voor het voorzitterschap. Belangrijk daarvoor is echter wel dat hij coalitiepartijen CDA en CU achter zich krijgt.

Joris Backer (D66). Backer heeft niet alleen ruime ervaring als Eerste Kamerlid, maar was de afgelopen vier jaar ook tweede ondervoorzitter. Bovendien is de D66’er op dit moment al tijdelijk voorzitter. D66 hoopt waarschijnlijk op steun van CDA en wellicht ook PvdA.

Ruard Ganzevoort (GroenLinks). De theoloog en voormalig predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerk kwam net als Backer in juni 2011 in de Senaat. Mocht het GroenLinks lukken om de steun van partijen als PvdA, SP en PvdD te krijgen, dan is dat een goede uitgangspositie voor een eventuele derde ronde.

Naar alle waarschijnlijkheid zal ten minste een van de coalitiekandidaten de derde ronde bereiken. De race lijkt dan gelopen: Bruijn, dan wel Backer, wordt voorzitter. Mochten beiden overblijven, dan lijkt eerstgenoemde de beste papieren te hebben, zeker als het de VVD lukt om het CDA achter zich te krijgen.