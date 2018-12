Coalitie houdt vast aan duurdere studielening

Het kabinet houdt vast aan de verhoging van de rente op studieleningen. In een debat probeerde de oppositie andermaal minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) op andere gedachten te brengen, maar die was onvermurwbaar.

Van Engelshoven benadrukte dat de verhoging de houdbaarheid van het stelsel ten goede komt. Daarbij gaat het om een bescheiden stijging van het maandelijkse aflossingsbedrag, vindt zij. Maar de linkse oppositie ziet in de renteverhoging een nieuwe financiële domper voor studenten, bovenop het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd.

De oppositie richtte haar pijlen niet alleen op de minister, maar ook op het CDA. Die partij benadrukt nog regelmatig tegen het leenstelsel te zijn, maar verdedigt de renteverhoging wel. Tweede Kamerlid Harry van der Molen hamerde erop dat de verhoging niet gaat gelden voor mensen die nu al studeren. Hij hoopt ook dat studenten door een hogere rente minder lichtzinnig zullen denken over een studielening.

De positie van het CDA is saillant, omdat de partij intern verdeeld is over de hogere rente. Op een partijcongres vorige maand schaarde een meerderheid zich achter een oproep van de jongerenafdeling om de hogere rente van tafel te krijgen.

Partijleider Sybrand Buma was niet blij met de oproep. Hij hamerde erop dat als hij op dit punt het regeerakkoord wil openbreken, de coalitiepartners ook met nieuwe eisen zullen komen.

Hij legde de uitspraak van zijn partijgenoten naast zich neer, en heeft het onderwerp niet ter sprake gebracht in de coalitie, zei hij dinsdag. Van Engelshoven bevestigde dit nog maar eens in het debat.