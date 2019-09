Coalitie houdt optie extra geld leraar open

De VVD is „bereid te kijken” naar de mogelijkheid om extra geld uit te trekken om het lerarentekort in het onderwijs te bestrijden. Ook het CDA en D66 willen zich inzetten om de salarissen van leraren in het basisonderwijs te verbeteren.

Dat zegt de coalitie op aandringen van de linkse oppositie.

GroenLinks en PvdA maken van extra geld voor leraren in het basisonderwijs een belangrijk punt. De coalitie is gevoelig voor de inbreng van deze partijen, omdat het kabinet na de Eerste Kamerverkiezingen eerder dit jaar zijn meerderheid in de senaat verloor, en dus afhankelijk is van andere partijen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher zei tijdens het belangrijke debat over de Prinsjesdagplannen van het kabinet samen met de VVD te willen strijden voor meer geld om dit probleem aan te pakken. „U zoekt naar draagvlak, neem ik aan? Hier ligt het”, aldus de sociaaldemocraat

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is echter nog niet overtuigd dat meer geld het probleem oplost. „Ik vrees dat het complexer ligt en dat we volgend jaar, met dat geld, dezelfde klachten horen als blijkt dat het niet leidt tot een verlaging van werkdruk of meer personeel.” Mochten er wel specifieke zaken zijn die met extra geld opgelost kunnen worden, is de VVD „wel bereid daarnaar te kijken”.

CDA-voorman Pieter Heerma zegt tegenover Asscher en GroenLinks-leider Jesse Klaver ook te willen kijken hoe basisschoolleraren er in salaris op vooruit kunnen gaan. Om het financiële gat tussen leraren in het basis- en voortgezet onderwijs te dichten, wil hij ook kijken naar geld dat nog op de plank ligt bij de sector zelf. „Daar zijn mogelijkheden voor.” Op de vraag of het kabinet daarvoor ook extra geld moet uittrekken, wilde hij nog niet vooruitlopen.

Het feit dat leraren in het speciaal onderwijs wat betreft salaris achterblijven is „al helemaal moeilijk uitlegbaar”, vindt Heerma. Volgens hem is er „mogelijk ruimte wat extra’s te doen” voor die leraren. „Ik doe een poging u tegemoet te komen”, benadrukt Heerma in debat met Asscher.

Volgens D66-fractievoorzitter Rob Jetten is „de belangrijkste oproep” van het debat dat het kabinet aan het werk moet om het lerarentekort te bestrijden. Hij spoort het kabinet aan zich te mengen in de discussie tussen onderwijsbestuurders en vakbonden over een nieuw cao.

Hij ziet ook een opening voor meer geld, als dat nodig blijkt te zijn voor dat cao. Als de bonden en schoolbestuurders daarop aandringen bij het kabinet, is daar met Jetten „absoluut over te spreken”.