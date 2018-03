Coalitie haalt angel uit wietwet

De coalitie van VVD, CDA, D66 en CU is het eens geworden over de manier waarop zes tot tien gemeenten in de loop van deze kabinetsperiode mogen gaan experimenteren met het kweken van wiet.

Na een beraad van enkele weken stuurden de ministers Grapperhaus (CDA, Justitie) en Bruins (VVD, Medische Zorg) de Tweede Kamer vrijdag een brief waarin zij uitvoerig het tijdpad van hun plannen schetsen.

In een experimenteerwet die de Tweede Kamer nog moet behandelen zal komen te staan dat het experiment vier jaar lang zal duren, zo schrijven de bewindslieden. Het indienen van de wet kost nog enkele maanden. Grapperhaus en Bruins willen dat voor de zomer proberen en beloven dat ze daarvoor een „uiterste inspanning” zullen doen.

Het lijkt echter uitgesloten dat de proef nog in de regeringstermijn van dit kabinet zal worden afgerond en geëvalueerd. Het risico dat de vier coalitiepartijen daarover in botsing zullen komen met elkaar is daarmee afgewend.

Cruciaal is verder dat de experimenteerwet ook een zogenaamde afbouwfase regelt. Wat door de wet tijdelijk wordt toegestaan, namelijk het kweken en leveren van wiet aan coffeeshops, wordt na het experiment in zes maanden weer teruggedraaid. Daarna is het net zoals nu weer strafbaar, in afwachting van wat een nieuwe Tweede Kamer vervolgens beslist.

De afbouwfase is vooral een geruststelling voor ChristenUnie en CDA. Om D66 tegemoet te komen, stemden beide tijdens de formatie in met wietproeven in zes tot tien gemeenten. In een Kamerdebat van enkele weken terug uitte de ChristenUnie echter de zorg dat de fase van experimenteren geleidelijk zou overgaan in gedogen. Dat risico is met de brief van Grapperhaus en Bruins echter voorlopig van de baan.

Het onderzoeksteam dat de proef gaat begeleiden moet nog worden samengesteld.