Coalitie gunt Blokhuis denkpauze over Siriz

Er komt op korte termijn geen subsidieverbod voor hulpinstellingen die keuzehulp bieden aan onbedoeld zwangere vrouwen en daarnaast gelieerd zijn aan organisaties die een antiabortuslobby voeren.

Een voorstel van GroenLinks en PvdA daartoe werd dinsdag in een hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer verworpen. De aanwezige Kamerleden van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU stemden tegen; verder alleen aangevuld met die van de SGP.

Of de overheid Siriz daardoor ook in 2019 gaat subsidiëren, staat nog niet vast. Dinsdag werd bekend dat Siriz en de VBOK het afgelopen voorjaar uit doelmatigheidsoogpunt besloten hun beide organisaties verder te integreren. Daarop zijn de statuten aangepast. Voor staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) is dat reden om na te gaan of de statutenwijziging van invloed kan zijn op de objectiviteit van de hulpverlening.

Een Kamermeerderheid riep Blokhuis dinsdag wel op om één centraal informatiepunt in te stellen voor vragen bij ongewenste zwangerschap. Dit voorstel van PvdA en GroenLinks kreeg de steun van de coalitiepartijen VVD en D66, maar niet die van CDA, en CU. Ook de SGP was tegen.

De SGP vindt het idee op zich niet verkeerd en heeft er eerder ook zelf voor gepleit. Dat de partij dinsdag toch tegenstemde, kwam doordat PvdA en GroenLinks in een eerdere versie van hun voorstel ook opperden om de subsidie die nu naar Siriz gaat over te hevelen naar het nieuwe informatiepunt. Daarmee werd hun plan volgens de SGP te veel gekleurd door een anti-Sirizlobby.

De CU stemde tegen omdat Blokhuis al heeft laten weten positief te staan tegenover een centraal informatiepunt. De bewindsman is daar ook al over in gesprek met organisaties die eerder gezamenlijk een plan hebben ingediend voor een betere preventie van onbedoelde zwangerschappen, zoals Rutgers, de GGD’s, FIOM en Siriz.