Coalitie: Geen debat over steun aan organisatie Palestijnse vluchtelingen

De coalitiepartijen willen geen apart debat over de Nederlandse steun aan UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Ze verwierpen woensdag een verzoek daartoe van de PVV.

De SGP was wél voor. Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) besloot vorige week om 13 miljoen euro versneld over te maken naar UNRWA. De regeringspartijen CU, VVD en CDA toonden zich daarover verbaasd en stelden schriftelijke Kamervragen. „Die waren dus blijkbaar puur voor de bühne”, aldus Van Weerdenburg (PVV) woensdag.

De Kamer heeft inmiddels besloten tijdens een al gepland overleg op 6 maart met minister Kaag over noodhulp ook te spreken over de financiële steun aan UNRWA. Verder is donderdag overeengekomen dat er een debat komt over het functioneren van VN-organisaties, waaronder UNRWA. Het is nog niet bekend wanneer dat zal plaatsvinden.

ChristenUnie, CDA en VVD wachten verder nog op de antwoorden van Kaag op schriftelijke vragen die ze haar op 19 januari over de kwestie hebben gesteld.

Kaag versnelt hulp aan VN voor Palestijnen

Zijlstra: Geld voor UNRWA is in belang Nederland

Geste minister Kaag naar Palestijnen verbaast Voordewind (CU)