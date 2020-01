Coalitie buigt zich over politieke leiding fiscus

De coalitiepartijen buigen zich maandagochtend over de vraag of er een extra staatssecretaris op het ministerie van Financiën moet komen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hopen in ieder geval deze week, en mogelijk maandag al, een knoop door te hakken.

Afgelopen weekeinde stuurde minister van Financiën Wopke Hoekstra een brief aan de Tweede Kamer met daarin zijn plannen voor de Belastingdienst. Die moet worden opgeknipt. De afdelingen Toeslagen en Douane worden zelfstandige organisaties. Maar ook de politieke aansturing van de fiscus gaat mogelijk op de schop. In coalitiekringen wordt gesproken over een extra staatssecretaris, die specifiek over de dienst gaat. Een andere staatssecretaris zou dan verantwoordelijk zijn voor belastingwetgeving.

„Het is goed dat het serieus genomen wordt en dat fouten consequenties hebben”, zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff over de aangekondigde reorganisatie. Dat de politieke leiding mogelijk ook anders vormgegeven wordt, kan de liberaal zich „wel voorstellen”.

Het is in principe aan D66 om in ieder geval één staatssecretaris te leveren. Volgens D66-voorman Rob Jetten is het „allerbelangrijkste dat de toeslagenaffaire voor de ouders wordt opgelost, maar daarnaast dat we een staatssecretaris hebben die ook aan de slag kan met de vliegtaks en de CO2-heffing.”

Staatssecretaris Menno Snel (D66) trad in december af vanwege de toeslagenaffaire. Enkele jaren geleden zijn zeker honderden, misschien wel duizenden mensen onterecht als fraudeur aangewezen. Er werden enorme bedragen teruggevorderd, waardoor veel gedupeerden in grote financiële problemen terechtkwamen.