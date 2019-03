Coalitie afwachtend over CDA-plan basisbaan

De coalitiepartijen VVD en D66 wachten af hoe CDA-leider Buma zijn plan voor nieuwe basisbanen voor uitkeringsgerechtigden nader wil vormgeven.

Tot die tijd zegt de VVD met enige welwillendheid naar zijn voorstellen te willen kijken. D66 keert zich tegen het verplichtende karakter van Buma’s plan.

Zaterdag stelde de CDA-leider voor om mensen die langdurig in de bijstand zitten aan de slag te laten gaan in een basisbaan. Hij denkt aan ondersteunende functies in de zorg, het onderwijs of het openbaar groen. Voor circa 20 uur werk per week zouden bijstandsgerechtigden dan 85 procent van het minimumloon betaald krijgen, 15 procent meer dan de bijstandsuitkering nu bedraagt.

De overheid en het bedrijfsleven zouden de nieuwe banen moeten gaan creëren. Als gemeenten de loonkosten delen met werkgevers kunnen de nieuwe banen volgens het CDA worden betaald uit het huidige bijstandsbudget.

VVD-Kamerlid Nijkerken-De Haan vindt de gedachte van een tegenprestatie logisch „zo niet vanzelfsprekend”, maar is benieuwd hoe de verdere uitwerking waaronder de betaalbaarheid precies uitpakt.

D66 vindt het prima om bijstandsgerechtigden die op zoek zijn naar een normale baan met een volwaardig salaris een steuntje in de rug te geven. Kamerlid Raemakers waarschuwde maandag wel dat er geen sectoren mogen ontstaan waar banen met een salaris beneden het minimumloon de normaalste zaak van de wereld zijn.

Momenteel telt Nederland volgens het CBS zo’n 414.000 bijstandsgerechtigden.