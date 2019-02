Coalitie achter koop aandelen AirFrance-KLM

De coalitiepartijen steunen het besluit van het kabinet om de Nederlandse invloed bij AirFrance-KLM te vergroten. De grootste regeringspartij VVD vindt het verstandig van het kabinet om aandelen te kopen.

„Een bedrijf waar we trots op zijn. Het is belangrijk dat we Nederlandse banen bij KLM en Schiphol beschermen. Dat kunnen we niet overlaten aan de Fransen”, vindt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.

En ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stelt dat de markt geen garantie is voor goede bescherming van publieke belangen zoals werkgelegenheid en goed werkgeverschap. „We zagen het al bij onze postbezorging en nu ook bij KLM. Dat heeft een prijs en goed dat het kabinet bereid is die nu ook te betalen”, meldt hij.

Eerder lieten D66 en CDA zich al positief uit over de stap.