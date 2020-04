CO2-heffing voor bedrijven wat later door coronacrisis

De CO2-heffing voor de meest vervuilende industrie die het kabinet wil invoeren, blijft nog even op de plank. Zowel de bedrijven als het kabinet zelf hebben midden in de coronacrisis al genoeg aan het hoofd, bevestigen ingewijden na berichtgeving in het FD. Het is nog steeds wel de bedoeling dat de heffing volgend jaar ingaat en op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Wetsvoorstellen worden vooraf voorgelegd aan belangstellenden, die dan commentaar kunnen leveren. Die zogeheten consultatie is volgens Haagse bronnen uitgesteld.

De belasting op de CO2-uitstoot door de driehonderd meest vervuilende bedrijven is een van de belangrijkste maatregelen uit het klimaatakkoord. Eerder liet het kabinet al weten dat de aanvullende maatregelen die de rechter had opgelegd wegens de coronacrisis wat later komen.

Regeringspartijen als D66 en ChristenUnie is er veel aan gelegen de voorgenomen klimaatheffingen tijdig ingevoerd te krijgen. De aanstelling van een extra staatssecretaris van Financiën eerder dit jaar bijvoorbeeld moest ook in dát licht worden gezien, zei D66 destijds.