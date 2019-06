„CO2-belasting stap dichterbij”

Een CO2-heffing voor vervuilende bedrijven is "een stap dichterbij" gekomen, nu het Centraal Planbureau (CPB) heeft vastgesteld dat zo’n maatregel kan helpen de CO2-uitstoot te verminderen, zonder de industrie de nek om te draaien. Dat concludeert GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij ziet mogelijkheden om tot een "breed gedragen CO2-belasting" te komen.

Hoe die heffing er precies uit komt te zien, moet de komende tijd duidelijk worden. Het CPB heeft verscheidene varianten doorgerekend, niet alleen van het kabinet maar ook van GroenLinks en de PvdA. Daaruit blijkt dat de plannen van die twee linkse oppositiepartijen veel grotere risico’s met zich meebrengen voor de economie en werkgelegenheid. Maar ze bieden wel meer zekerheid dat de CO2-doelen worden gehaald.

D66-leider Rob Jetten stelt vast dat "verschillende vormen van CO2-heffing" mogelijk zijn die stuk voor stuk de industrie echt dwingen tot verduurzaming. "Het is fijn dat ook de varianten van GroenLinks en de PvdA op tafel liggen", zegt hij. "Maar ik wil wel voorkomen dat CO2-besparing in Nederland leidt tot meer uitstoot in een ander land."

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff brengt in herinnering dat de oorspronkelijke klimaatplannen "ook niet goed" waren, omdat de CO2-doelen niet werden gehaald. "De plannen van de PvdA en GroenLinks laten zien dat je ook door kunt schieten. Dat CO2-heffing heel tricky is, voor je het weet ben je banen kwijt én geld." Het is volgens Dijkhoff zaak de "gulden middenweg" te vinden.

PvdA-voorman Lodewijk Asscher zegt het definitieve voorstel van het kabinet af te wachten. Belangrijk is voor zijn partij dat de klimaatdoelen worden gehaald, de lasten eerlijk worden verdeeld en werkgelegenheid behouden blijft.