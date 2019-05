Cliteur: de grootste was leuk geweest

Lijsttrekker Paul Cliteur van Forum voor Democratie is tevreden over de twaalf zetels die zijn partij veroverd heeft in de Eerste Kamer, hoewel FVD aanvankelijk een zetel meer werd toegedicht. "De grootste was leuk geweest, dat zal ik niet ontkennen", aldus Cliteur. "Maar tegenvallen mag ons niks, want we komen uit het niks."

Cliteur verwacht niet dat het gedoe binnen FVD de afgelopen weken het functioneren van de fractie in de weg zal staan. Beoogd fractieleider Henk Otten viel in ongenade bij het partijbestuur onder leiding van Thierry Baudet en moest zijn positie afstaan. Onduidelijk is nog wie nu de senaatsfractie gaat leiden. Cliteur is slechts woordvoerder en zegt het voorzitterschap zelf niet te ambiƫren.

Met Otten heeft Cliteur naar eigen zeggen goed contact. "We hebben een dipje gehad maar ik vind dat hij zich heel coƶperatief opstelt." Het ligt volgens Cliteur "niet voor de hand" dat Tweede Kamerlid Theo Hiddema, die veel voorkeursstemmen heeft gekregen, de overstap naar de senaat maakt.