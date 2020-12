Cliteur: beschuldigingen van antisemitisme zijn ‘grote onzin’

De Leidse hoogleraar Paul Cliteur noemt de beschuldigingen van antisemitisme „grote, maar dan ook grote onzin”. Hij is er dan ook van overtuigd dat het onderzoek dat de Universiteit Leiden maandag aankondigde, niets aan het licht zal brengen. „Mijn kop rolt niet”, schrijft Cliteur op LinkedIn, en „ik zie de uitkomsten met heel veel vertrouwen tegemoet”. Hij voegt eraan toe: „Wijs maar aan in mijn werk, dat ‘antisemitisme’. Is er niet.”

De Universiteit Leiden laat onderzoek doen naar beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, waaraan Cliteur verbonden is. Als de beschuldigingen blijken te kloppen, zijn ze volgens de universiteit „overduidelijk in strijd met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat”.

Cliteur was tot vorige week Eerste Kamerlid namens Forum voor Democratie (FVD). Hij geldt als de intellectuele mentor van partijoprichter Thierry Baudet. Op Cliteur klinkt kritiek omdat hij niet genoeg afstand zou hebben genomen van antisemitische geluiden binnen de partij. Cliteur heeft zich achter Baudet geschaard.